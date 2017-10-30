Официальный представить Vitzrocell Co.,Ltd. в России ООО «Антарес» г.Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 646-54-88

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Новости

Сертификат ATEX на литиевые источники тока Vitzrocell / Tekcell

21.09.2018
Сертификат ATEX на литиевые источники тока Vitzrocell / Tekcell

Сертификат ATEX на литиевые источники тока Vitzrocell / Tekcell Vitzrocell (Dangjin, Южная Корея) получен сертификат ATEX на литиевые источники тока Vitzrocell / TEKCELL

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Прогнозы роста рынка литиевых ХИТ - Vitzrocell USA

16.11.2017
Прогнозы роста рынка литиевых ХИТ - Vitzrocell USA

Прогнозы роста рынка литиевых ХИТ - Vitzrocell USA Как сообщает североамериканское подразделение Vitzrocell, ссылаясь на  Business Development Reports Monitor, на рынке первичных литиевых ХИТ всех систем ожидается бурный рост до...

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На АО «ГАЗДЕВАЙС» успешно прошли тестирование литиевые элементы Tekcell (SB-D02)

15.11.2017
На АО «ГАЗДЕВАЙС» успешно прошли тестирование литиевые элементы Tekcell (SB-D02)

На АО «ГАЗДЕВАЙС» успешно прошли тестирование литиевые элементы Tekcell (SB-D02)

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Испытания источников SB-AA11 Tekcell в компании "Элехант"

15.11.2017
Испытания источников SB-AA11 Tekcell в компании "Элехант"

Успешно завершились испытания источников SB-AA11 Tekcell в компании "Элехант" (г. Омск, г. Ханты-Мансийск) На тестирование поступило 10 элементов Tekcell SB-AA11 напряжением 3,6 В

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Литиевые батарейки Tekcell на складе Компэл

07.11.2017
Литиевые батарейки Tekcell на складе Компэл

Литиевые батарейки Tekcell на складе Компэл ООО «Компэл» крупнейший поставщик компонентов для электронной аппаратуры

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Новый завод Vitzrocell

30.10.2017
Новый завод Vitzrocell

Новый завод Vitzrocell В январе 2018 года новый завод Vitzrocell (Dangjin, Южная Корея) начнет работу на плановой производительности, а в апреле 2018 - выйдет на полную мощность. 

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Литиевые элементы питания производства Vitzrocell (торговая марка Tekcell)

Литиевые элементы питания производства Vitzrocell торговая марка Tekcell (Южная Корея)  имеют повышенные по сравнению с аналогами емкость, сроки хранения и эксплуатации. Бренд vitzrocell (Tekcell) известен профессионалам и успешно конкурирует с именитыми аналогами благодаря гибкой ценовой политике и высокомуе качеству продукции. Отличительные характеристики: высокое и с табильное рабочее напряжение, надежность, качество, постоянная готовность к работе и низкий саморазряд. В линейке продуктов:

  • уникальные высокотемпературные тионилхлоридные источники тока, стабильно работающие при t=165°С и ударных нагрузках до 900 G для нефтегазовой отрасли;
  • вибро-ударостойкие тионилхлоридные элементы питания спирального типа серии SW-D (до 3000 мА, 3.6 В, до 14000 мАч), для питания внутритрубных автономных дефектоскопов;
  • распространенные CR123A, которые во время объективных испытаний на заводе АО «Светлана-оптоэлектроника» (Санкт-Петербург) показали фактическую способность на мощной нагрузке выдать емкость почти вдвое превышающую показатели известных брендов.

Наша компания поставляет литиевые источники тока и батареи Tekcell (Vitzrocell) предназначенные для профессионального и бытового использования. Поставки осуществляются со склада в Санкт-Петербурге.

Приобрести источники тока Vitzrocell / Tekcell можно через наш сайт (перейти в Каталог Tekcell / Vitzrocell) или у наших партенров.

Если Вам необходим нестандартный элемент питания или батарея для проектируемого оборудования, мы будем рады Вам помочь. Мы можем предоставить минимальные партии литиевых элементов Tekcell / Vitzrocell для испытания по специальным ценам, а так же консультации высококвалифицированных технических специалистов из Южной Кореи и РФ. Вся продукция прошла международную сертификацию и сертификацию РФ (Сертификаты на источники тока Vitzrocell, Tekcell).

Для подбора источников питания для Вашей продукции, реализации новых проектов, а так же по возникшим вопросам свяжитесь с нами через форму обратной связи или позвоните нам по тел.: +7 (812) 646-54-88 Пон-Птн 10:00-18:00 (Мск) (заказать обратный звонок). Запас наиболее востребованных литиевых элементов и батарей, образцы всей линейки продукции Vitzrocell / Tekcell всегда есть в наличии на складе в Санкт-Петербурге, а так же у наших партнеров в Москве.

ООО "АНТАРЕС" является официальным представителем VITZROCELL Co., Ltd. (Tekcell), Южная Корея в Российской Федерации. icon pdf6Подтверждение авторизации (pdf, english)

ООО "АНТАРЕС" обладает ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ правами по элементам размера D спирального типа и Высокотемпературные источники тока Vitzrocell производства VITZROCELL Co., Ltd. (Tekcell), Южная Корея в Российской Федерации. icon pdf6Подтверждение эксклюзивных прав (pdf, english)

Официальный представитель Vitzrocell Co.,Ltd. в России:
ООО "Антарес", г.Санкт-Петербург, Дальневосточный пр. 100.
тел.: +7 (812) 646-54-88
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