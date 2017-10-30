Литиевые элементы питания производства Vitzrocell (торговая марка Tekcell)

Литиевые элементы питания производства Vitzrocell торговая марка Tekcell (Южная Корея) имеют повышенные по сравнению с аналогами емкость, сроки хранения и эксплуатации. Бренд (Tekcell) известен профессионалам и успешно конкурирует с именитыми аналогами благодаря гибкой ценовой политике и высокомуе качеству продукции. Отличительные характеристики: высокое и с табильное рабочее напряжение, надежность, качество, постоянная готовность к работе и низкий саморазряд. В линейке продуктов:

уникальные высокотемпературные тионилхлоридные источники тока , стабильно работающие при t=165°С и ударных нагрузках до 900 G для нефтегазовой отрасли;

, стабильно работающие при t=165°С и ударных нагрузках до 900 G для нефтегазовой отрасли; вибро-ударостойкие тионилхлоридные элементы питания спирального типа серии SW-D (до 3000 мА, 3.6 В, до 14000 мАч), для питания внутритрубных автономных дефектоскопов;

спирального типа серии SW-D (до 3000 мА, 3.6 В, до 14000 мАч), для питания внутритрубных автономных дефектоскопов; распространенные CR123A, которые во время объективных испытаний на заводе АО «Светлана-оптоэлектроника» (Санкт-Петербург) показали фактическую способность на мощной нагрузке выдать емкость почти вдвое превышающую показатели известных брендов.

Наша компания поставляет литиевые источники тока и батареи Tekcell (Vitzrocell) предназначенные для профессионального и бытового использования. Поставки осуществляются со склада в Санкт-Петербурге.

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ООО "АНТАРЕС" является официальным представителем VITZROCELL Co., Ltd. (Tekcell), Южная Корея в Российской Федерации. Подтверждение авторизации (pdf, english)

ООО "АНТАРЕС" обладает ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ правами по элементам размера D спирального типа и Высокотемпературные источники тока Vitzrocell производства VITZROCELL Co., Ltd. (Tekcell), Южная Корея в Российской Федерации. Подтверждение эксклюзивных прав (pdf, english)